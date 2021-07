"Uh, come se l’è goduta! Allegrissimo. Girava per il campo entusiasta e soddisfatto, il Max bianconero. Carico. Radioso. Decisamente agiato nell’habitat bianconero". Apre così Tuttosport, che racconta il primo allenamento di Maxdopo due anni passati a fare lo spettatore, dopo due anni dall'ultimo, sempre con la Juventus. Aveva una voglia matta di tornare ad allenare, lo ha fatto a casa sua, ammirando i primi giocatori della sua nuova Juve, che è piuttosto cambiata rispetto a due anni fa.E proprio loro studia con attenzione, oltre ai giovani che compongono il gruppo, alla ricerca di qualche talento. Di Dybala vuole capire lo stato di forma, fisico e mentale, mentre di McKennie vuole scoprire le doti, perché un calciatore non lo conosci davvero fino a quando non lo alleni. La mancata tournée all'estero lo aiuterà nel reinserimento di tutti gli effettivi, ma anche nel conoscere i nuovi. Allegri sta già cogliendo l’occasione per imparare a conoscere McKennie, dopo averlo visto giocare in tv. "Tutto sta nel mettere i giocatori nel posto giusto, non serve fare gli scienziati", diceva sempre Allegri,