Allegri alla Roma? Ranieri si sbilancia, ma poi ritratta: il siparietto

La domanda sul prossimo tecnico dellaè ormai un tormentone di cuinon riesce proprio a liberarsi. Ieri sera, al termine del pareggio nel derby contro la Lazio, l'attuale allenatore giallorosso è stato protagonista in conferenza stampa di un siparietto con un cronista, che lo ha incalzato ancora su: "Se lo vedrete qui a Roma l'anno prossimo? Credo di sì", ha risposto, salvo poi correggersi: "Con la maglia della Roma? No, questo non lo so, mannaggia a te! Se trova squadra in Italia, certo che la troverà".

Allegri può andare alla Roma?

Il tecnico livornese, esonerato un anno fa dalla Juventus e ancora senza squadra, è stato più volte accostato alla Lupa negli ultimi tempi, da quando Ranieri ha ribadito la propria intenzione di fermarsi e non allenare più, pur mantenendo un ruolo di consulenza nel club della Capitale. Per il suo successore sono già stati fatti vari nomi, da quello di Allegri appunto fino a quello di Gianpiero Gasperini, in uscita dall'Atalanta, ma ad oggi la Roma sembra non aver ancora sciolto le riserve, per quanto Ranieri stesso abbia dichiarato che la decisione finale è ormai vicina.