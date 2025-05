Allegri alla Roma: cosa sta frenando la trattativa

Getty Images

In casa Roma il tema del nuovo allenatore resta al centro della scena. Dopo una stagione travagliata e segnata da decisioni provvisorie, il club giallorosso è alla ricerca di un tecnico a cui affidare un progetto credibile e duraturo. Il nome diresta sullo sfondo come suggestione affascinante, ma le difficoltà nel convincere l’allenatore toscano sono molteplici: servirebbero garanzie tecniche, un progetto solido e soprattutto una proposta economica adeguata, in un momento in cui la Roma non ha ancora risolto tutte le questioni interne.Nel frattempo, Florian, responsabile dell’area tecnica giallorossa, continua a muoversi secondo le sue logiche di fiducia e relazioni. A Trigoria si fa sempre più strada l’influenza di Moussa Ndiaye, agente molto vicino a Ghisolfi e punto di riferimento per diverse operazioni. Proprio dalla sua scuderia arrivano i nomi caldi per la panchina: Francesco Farioli, reduce dall’esperienza al Nizza e apertamente disponibile a valutare nuove sfide, e Patrick Vieira, profilo già sondato nei mesi scorsi.

L’impressione, però, è che la Roma stia ancora navigando a vista. Dopo aver ricevuto diversi rifiuti, il club non ha ancora definito una strategia precisa, e il rischio è di arrivare a giugno senza aver individuato una guida tecnica forte e condivisa. I tifosi aspettano risposte, ma per ora il futuro della panchina è ancora avvolto in un clima di incertezza.