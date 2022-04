Le parole di Massimiliano Allegri alla Rai, nel post Sassuolo-Juventus:



"Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica, loro hanno tirato tante volte in porta. Poi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo. Abbiamo trovato il Sassuolo che ci aspettavamo: una squadra noiosa che abbiamo affrontato bene dopo le fatiche di Coppa Italia. Bene chi è entrato dopo, hanno dato tutto e si sono applicati bene. Rammarico per la sconfitta contro l’Inter? Se ci fosse stato un risultato diverso saremo a lottare per lo scudetto. Così non è stato e noi ora dobbiamo lavorare su quello che abbiamo fatto. In questo momento dobbiamo pensare alle gare che mancano e ai tanti giocatori che abbiamo fuori. Devo ringraziare i ragazzi che stanno dando tutto quello che hanno dentro. La Coppa Italia? Sarà una festa dello sport fra due grandi squadre in una bella cornice di pubblico. Si tratta di un obiettivo che vogliamo portare a casa. Adesso però non dobbiamo pensarci, prima ci sono Venezia e Genoa".