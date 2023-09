Massimilianodopo la gara contro l'Empoli ha parlato a RaiSport. Le sue parole:"Pogba? ha un fastidio dietro, gli esami strumentali diranno cosa ha. È un giocatore diverso, basta vedere come gioca la palla, i tempi che ha, la tecnica che ha, purtroppo viene da una serie di infortuni e speriamo che questo non sia niente"."Abbiamo fatto una buona gara, delle prime tre è stata la migliore e sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, affrontiamo una buona sosta e ci fa crescere l’autostima per affrontare le partite che verranno nel modo migliore perché comunque sappiamo che se noi vogliamo arrivare tra le prime quattro è molto difficile, ci sono tre squadre molto più attrezzate quindi dovremo essere bravi a crescere velocemente sia come singoli che come squadra e avere il desiderio di fare qualcosa di importante".