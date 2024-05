Le parole dialla Rai:RABBIA NEL FINALE – Nel finale abbiamo sprecato due palle facili da giocare, un’occasione con Abraham e abbiamo rischiato di capitolare. Se non riesci a vincere non devi perderla. Abbiamo il vantaggio dello scontro diretto, domenica possiamo chiudere il discorso con la Salernitana, ma le partite vanno vinte sul campo e bisogna restare concentrati.COME SI SPIEGA – Ci sono andate un po’ di cose al contrario, potevamo fare meglio, ma quando sei alla Juve queste partite diventano pesanti e puoi fare peggio.DNA JUVE – Ho detto che il dna della Juve si lavora, si sta zitti e si cerca di fare risultati giocando a calcio. A volte si gioca meglio, a volte si gioca peggio, ho detto questo. Mi sembra di non aver detto niente di eclatante o non mi sono spiegato bene in italiano. O qualcuno non capisce l’italiano, speriamo che ora l’abbiano capito.FUTURO – Mi fa piacere si parli tutti i giorni del futuro di Allegri, mi inorgoglisce. Dall’altra parte, abbiate un attimo di pazienza,, mancano 10-15 giorni, a me la pazienza non finisce mai.CHE BELVA SI SENTE – Se non avete mai fatto un safari, andate ad un safari e guardate i leoni.