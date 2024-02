Massimilianoha commentato la vittoria dellacontro il Frosinone anche ai microfoni della Rai. Ecco le sue parole.– "Non era facile vincere, quando sei alla Juventus e ci sono queste partite da vincere in momenti delicati non è mai facile".– "Federico deve rimanere sereno, in settimana ne abbiamo parlato, deve ritrovare una buona condizione. Ha saltato degli allenamenti, momentaneamente non è al top della condizione ma sarà un giocatore molto importante da qui alla fine".– "Abbiamo iniziato un percorso da quando sono tornato e lo stiamo portando avanti. Sono 10 anni che sono alla Juve, c’è un legame anche affettivo. Rinnovo? Non lo so, io penso solamente a quest’anno e alla squadra".