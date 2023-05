Le parole dialla Rai:LA PARTITA - Partita buona fino al gol loro, abbiamo sbagliato le scelte negli ultimi 30 metri. Ci siamo disuniti, loro sono esperti, stanno in campo con la testa giusta. Bravi a non fare altri danni e andare 2 a 0. Nel 2 tempo meglio, abbiam osbagliato qualche ultimo passaggio, ma a Siviglia abbiamo la possibilità di andare in finaleRIGORE RABIOT - Non ci sentiamo mai penalizzati dalle scelte di chi ci sta intorno. Pensiamo solo a noi, dobbiamo riprendere il campionato, siamo secondi e abbiamo la Cremonese e dobbiamo vincere. Var? Se non ci è andato non l’ha chiamato, noi accettiamo tutto, pensiamo solo a giocare. In quel momento è quello più pericoloso, con una distrazione potevamo rendere il 2 gol, ragazzi bravi a restare sereniGATTI – “Tutti hanno fatto bene, con questa voglia di arrivare, non era semplice, si sono difesi bene. Eravamo partiti bene, poi dopo il gol in difficoltà”.