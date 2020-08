Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juve, potrebbe prendere presto il posto di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Qualora il tecnico livornese sbarcasse di nuovo a Milano, come ricordato da Tuttosport, potrebbe diventare diventare il quarto allenatore ad aver allenato in carriera Milan, Juventus e Inter dopo Viola, Trapattoni e Zaccheroni. Con la possibilità di diventare il primo a vincere uno scudetto con le tre grandi del nord.