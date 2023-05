La tentazione tridente, che si fa scelto. Per il saluto stagionale allo Stadium e per superare il, come racconta il Corriere dello Sport,va all'attacco. Anche per tenere vivo un barlume di speranza di un posto in Champions sul campo, in attesa di ciò che emergerà dalle aule della giustizia sportiva,D’altra parte, non ci sono più tanti calcoli da fare: bisogna vincere e basta, sia stasera, sia con l’Udinese. Ecco allora che prende quota l’idea tridente. Ma senza DV9: Vlahovic è stato alle prese tutta la settimana con un sovraccarico tendineo al muscolo sartorio della coscia destra, è in crescita ma non verranno corsi rischi.Per il CorSport, Allegri si riserva per questa mattina la decisione definitiva ma è ipotizzabile appunto una soluzione offensiva per l’undici titolare. Così, con Vlahovic al massimo in panchina dal via, il riferimento centrale dovrebbe essere Milik: il polacco è in ballottaggio con Kean, con Di Maria e Chiesa a completare il reparto. Il sistema di gioco potrebbe essere il 3-4-3.