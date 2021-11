C'è anche Massimilianoal Palazzetto di, dove questa sera si sfidano Medvedev e Sinner. Il tecnico bianconero è ospite d'onore dell'ATP Finals Tour, che si sta tenendo proprio in città. Ed è arrivato per tifare Sinner, ma non solo.Sì, perché Max ne ha approfittato anche per fare un test particolare. Quale? Sedersi sul "trono" dell'arbitro. Eccolo alle prese con la scaletta e con i sorrisi davanti alle telecamere. Allegri saluta, in attesa di tornare in campo. Domani è già vigilia e in serata la squadra sarà già a Roma.