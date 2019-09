La sconfitta del Tottenham in Coppa di Lega contro il Colchester, club di quarta divisione, ha iniziato a far tremare la panchina di Mauricio Pochettino, che sta avendo un inizio di stagione semplice sulla panchina degli Spurs. Ecco perché la dirigenza sta pensando al suo eventuale sostituto, e tra i nomi accostati al Tottenham c'è anche quello di Max Allegri, che, secondo il Corriere dello Sport, è più di una semplice suggestione. L'allenatore italiano ha sempre detto di voler provare un'esperienza all'estero, e già in passato ha respinto una chiamata dell'Arsenal per rimanere sulla panchina della Juventus.