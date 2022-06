Cosa ci faceva Allegri in Francia? Il mistero s'infittisce: c'è chi parla di una visita di cortesia a un amico come Campos, c'è chi invece inizia ad andare oltre, soprattutto con la fantasia.



Al momento, ecco, non ci sono certezze. Neanche sulla data esatta dell'immagine che sta circolando in queste ore e che sta producendo sempre più dibattuti, in particolare sui social.



"Allegri al Psg è solo frutto della nostra mente creativa spinta da un desiderio, fine del film", scrive un utente. E sembrano in tanti a pensarla così: c'è chi l'ha presa bene, chi meno. Comunque, si discute e si ride. Soprattutto, ci si interroga: cosa ci sarà dietro?



