Le parole di Emanuele, tra le altre ex calciatore del Napoli, a Canale 21:ALLEGRI - "Mi verrebbe l’orticaria, è uno dei nomi che non vorrei sulla panchina degli azzurri. Il Napoli, nonostante la deludente stagione, è forte, ha qualità. Massimiliano Allegri è invece l’emblema del non-gioco. Non me ne voglia, ma spero che sia un altro l’allenatore che guiderà la compagine azzurra".