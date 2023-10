Laè al lavoro, tra le mura della Continassa, per preparare il derby. Calcio d'inizio sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium, sold out per l'occasione. Dusanancora non si è allenato con il gruppo squadra, questa lombalgia ancora lo tormenta quindi ieri seduta in palestra più un po' di corsa sul campo. Come riferisce Corriere dello Sport, la speranza di Max sarebbe quella di averlo almeno in panchina. Arekinvece sembra aver smaltito del tutto i suoi problemi fisici, ma anche lui non sembra poter garantire di essere a pieno regime per la stracittadina.Quindi a chi toccherà quindare l'attacco bianconero? Le indicazioni portano verso Federicoe Moise. Nonostante la prima prova effettiva contro l'non sia stata certo entusiasmante Max potrebbe provarci ancora. Anche ieri nel corso della seduta di allenamento a porte aperte i due sono sempre stati impiegati in coppia insieme, andando anche a segno: una doppietta per Moise ed una marcatura singola per Chicco. Allegri ci lavora, l'intesa tra i due migliora giorno dopo giorno ed ecco che nel derby potrebbe proprio toccare a loro, dimostrare che il lavoro settimanale ha dato i suoi frutti.