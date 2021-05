Sul Corriere dello Sport in edicola, emergono alcuni dettagli sulla giornata livornese di Max Allegri. Con tanto di infortunio muscolare! "E’ lì, in quel rettangolo verde in cemento a pochi metri dal mare - si legge sul quotidiano -, «dove sono forse tre anni che non ci gioco, ma ci ho anche vinto», Max ha subito ritrovato il feeling con il gol, aspettando che siano poi i suoi giocatori a tornare a macinarne uno dietro l’altro. In un quarto d’ora di gioco, sotto il sole cocente, di reti Max ne ha messe insieme due, col pallone capace di infilarsi nella porticina verde, poi si è intercambiato coi compagni di squadra, dopo aver avvertito un... leggero fastidio muscolare che ha decretato lo stop al match".