Da mattina a sera. Dalla Coppa Italia all'esonero.si è velocemente sfilato dal vortice che l'aveva travolto nelle ultime ore, dopo la festa arrabbiata e quanto accaduto con Guido Vaciago nella pancia dell'Olimpico. Lo sapeva, che questo sarebbe stato il suo ultimo giorno alla. E ha affrontato a testa alta il suo destino. Non che avesse grosse alternative.Arrivato alle 9.30 alla Continassa,Chiusa la seduta, è uscito dal centro d'allenamento verso ora di pranzo, poco dopo le 13, per chiudere la questione con il direttore di Tuttosport. La nota congiunta, con la quale entrambe le parti hanno chiuso la faccenda dell'aggressione, è stato il primo passo verso la Juventus, che a quel punto stava soltanto aspettando di comunicargli direttamente la decisione maturata nella giornata di ieri.Rientrato nel primo pomeriggio in sede, dove ad attenderlo c'era pure Cristiano Giuntoli, Allegri ha quindi salutato tutti, giocatori e staff compreso. Per un attimo si è pure pensato all'ipotesi Landucci traghettatore, ma nessuno se l'è sentita di continuare senza Max, ancor meno lo staff che lo segue da anni e con il quale il livornese ha sempre lavorato. Aldo Dolcetti, il tattico al suo fianco dai tempi del Milan, ha pubblicato una foto del diktat post Coppa: era stato già organizzato, prevedeva "allenare lo spirito di squadra".A questo punto, Allegri ha affrontato l'ineluttabile sorte: nel, intorno alle 17, gli è stato. A farlo è stato Maurizio, AD, e non il direttore Giuntoli. Il motivo era di natura disciplinare, pertanto è toccato al CEO procedere formalmente con la decisione. Dura, decisa. Irritata. Come confermato anche dal tono della nota ufficiale: "L'esonero - si legge - fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta".In tutto questo, mente si consumava l'addio ad, la decisione del club si è spostata su Paolo Montero. Lo stesso Montero che in mattinata è partito con la formazione Primavera in direzione Frosinone, dove l'Under 19 affronterà il match di campionato alle ore 11.E se non sconta l'espulsione "in presenza", il turno di stop lo può "inseguire" persino in Serie A.La telefonata ricevuta nel pomeriggio non l'ha fatto: se l'aspettava, era stato già pre allertato, pure quando Max traballava dopo gli ultimi risultati negativi. Per questo, l'urugaiano chiuderà l'esperienza con la Primavera e rientrerà subito dopo la partita per prendere in mano il gruppo squadra nelle ultime due settimane. Lo staff sarà il suo, con due aggiunte: Magnanelli e Padoin, gli unici (oltre a Filippi) a restare al fianco della nuova e breve guida tecnica.