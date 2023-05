L'allenatore della Juve Max Allegri si è espresso così nella conferenza stampa odierna.'La Juventus, al momento, è seconda in classifica. Ha una classifica migliore dell'anno scorso, in un'annata con difficoltà - e non poche -, con infortuni muscolari ma tanti traumatici, basta vedere Pogba che non ha mai giocato, Chiesa che rientrava da 10 mesi di infortunio, giocatori al Mondiale, rientrati, infortunati... Non sono alibi'.