Nella conferenza stampa odierna l'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato anche della possibilità di rimonta per quanto riguarda la lotta scudetto.'Quella era la prima stagione, questa è completamente diversa, come carriera. In campionato siamo un po' in ritardo, però direi che abbiamo il tempo e la possibilità di recuperare. Abbiamo 5 partite importanti, 4 di campionato e 1 di Champions. Ci concentriamo su quello. Dopo la sosta avremo recuperato tutti i giocatori, lì sarà un'altra cosa. Ora dobbiamo stare concentrati su domani, sarà difficile, bisogna mettersi al pari, correre quanto loro. Se serve, bisogna fare anche una partita sporca'.