Ritorno alle origini. Allegri riprende il suo posto alla Continassa, alla guida della Juventus. La società ha deciso di riaffidare nelle sue mani la squadra, con l'obiettivo di tornare a vincere fin da subito. Il tecnico livornese, da sempre ottimo gestore delle risorse, imporrà un passo indietro alla squadra, per farne almeno 3 avanti in campionato e tornare a vincere lo scudetto. Perché un passo indietro? Perché è probabile che Allegri, come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, chiederà alla Juve di posizionarsi più bassa in campo e non attaccare gli avversari fin dalla loro area. La trincea di difesa, quindi, tornerà a comandare nella propria metà campo, fino all'area di competenza, dove giocatori come Chiellini e Bonucci si trovano a loro agio. Proprio i due centrali, saranno i punti di riferimento della difesa, insieme a de Ligt. Con questa impostazione, anche Demiral spera di raccogliere un maggior minutaggio, anche se il turco compare sempre nella lista dei sacrificabili. Nel frattempo, la società, su indicazione di Allegri, continua a scandagliare il mercato e, in questo momento, la pista calda sembra essere quella che porta al giocatore della Fiorentina, Nikola Milenkovic.