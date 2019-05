Allegri si lascia andare, ma senza fare nomi. Max, ieri sera, ha preso parte all’inaugurazione di Geronimo, nuovo locale di via Garibaldi a Dairago, in compagnia di altri ex calciatori come Beppe Bergomi. Foto e tifosi, ma anche qualche parola, sfuggita in una serata di festa. A un fan e tifoso bianconero, infatti, Allegri avrebbe detto: “Arriva quello di Manchester", commentando il futuro della panchina della Juve. Un'allusione a Guardiola, nemmeno troppo velata. Lo riporta Sport Legnano nella sua versione online.



Presenti alla serata anche Beppe Marotta, Fabio Caressa, Pierluigi Pardo, Pio ed Amedeo, Elenoire Casalegno e non solo.