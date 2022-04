1









Massimiliano Allegri, nel post Sassuolo-Juventus, è passato dai microfoni del programma di Dazn Supertele, dove ha detto: "Abbiamo fatto un passo in avanti per mantenere il quarto posto. Ora siamo a un punto dal Napoli e non ce lo aspettavamo neanche noi. Abbiamo fatto partite buone come con il Villareal, con l'Inter, con l'Atalanta. Sono state le nostre migliori partite, ma non ne abbiamo vinta una. Il calcio a volte è il contrario di quello che dimostri sul campo".



Poi, uno scambio di battute con il giornalista Fabrizio Biasin, che è diventata virale sul web: "Mister, se vuole venire, è ospite al mio matrimonio", "No… il problema è che non sono andato al mio, non posso venire neanche al tuo!".