Le parole di Massimilianoa Sportmediaset:COSA SERVE – Sicuramente un pizzico di fortuna, poi serve una bella partita. Giochiamo contro una squadra in un grande momento, faccio i complimenti. Per noi domani sarà molto complicato, ma è una grande occasione.CHAMPIONS – L’obiettivo principale, credo che questo sia ben chiaro a tutti, averlo raggiunto con due giornate d’anticipi. La Juve l’anno prossimo giocherà di nuovo la Champions e su questo bisogna essere contenti. I ragazzi meritano questo trofeo, dobbiamo essere molto bravi.PAZIENZA – I dettagli faranno la differenza, sono in un buon momento a noi i risultati hanno penalizzato ma domani è una partita a sé.AL POSTO DI LOCATELLI – Nicolussi sta molto bene, devo valutare un po’ gli esterni non ho ancora deciso, domani mattina le ultime valutazioni.FUTURO – La Juve dal 2012 ha giocato 20 finali, per me è la sesta di Copap Italia, speriamo di vencerla. Già venire a Roma di maggio, partecipare a questo evento è già un obiettivo importante. Se le finali si vincono è tanto di più bello, ma arrivarci è già un gran bell’obiettivo.ANNUNCI – No, assolutamente, concentriamoci sulla partita.LASCIARE CON UN TROFEO – No era importante lasciare – eventualmente, eventualmente -, alla società un bel tesoretto.