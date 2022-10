Le parole dia Sportmediaset:CONTRO IL BENFICA - "Dispiace che non avremo tutti a disposizione, abbiamo fuori anche Paredes. Ma tutti gli altri stanno bene e siamo pronti a disputare una grande partita. Formazione? Devo solo decidere quelli davanti, vedremo".IMPRESE PASSATE - "Speriamo, vediamo domani. Io sono fiducioso perché i ragazzi stanno bene. Se non vinciamo siamo fuori, quindi bisogna fare una prestazione importante, sapendo che la partita è lunga. Stiamo diventando squadra, soprattutto come compattezza e voglia di ottenere le vittorie. Ogni tanto usciamo dalla partita, domani non possiamo permettercelo".LA QUALIFICAZIONE - "Dobbiamo essere realisti: momentaneamente non siamo fuori dalla Champions e non siamo dentro all’Europa League. Sono dati di fatto. Ma per portare tutto all’ultima giornata col PSG dobbiamo vincere domani".