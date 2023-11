Massimiliano Allegri ha parlato anche a Sportiitalia dopo la vittoria della Juve contro il Cagliari: "Sono punti preziosi per allungare sul Milan e su quelle dietro momentaneamente, facendo dei punti che ci servono in classifica per raggiungere la quota Champions"."Gli attaccanti ci hanno portati in una buona posizione di classifica all’inizio, quando hanno fatto quattro gol Chiesa e Vlahovic, così come Milik e Kean. Gli attaccanti sono strani, ma devono rimanere sereni perchè torneranno al gol".E'’ una bellissima partita con questa posizione di classifica. In una gara secca può succedere di tutto. Bisogna essere molto bravi perchè loro sono molto forti"."In questo momento è vietato parlarne. La squadra sta facendo bene. Dobbiamo fare più punti possibili nelle prossime 7 gare. In questo momento bisogna concentrarsi sulla squadra, credo sia una mancanza di rispetto parlare di altro".