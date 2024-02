Le parole dia Sky:ATTEGGIAMENTO - Potevamo fare meglio negli ultimi 16 metri. Primo tempo bloccato, grandi occasioni non ce ne sono state. Nella ripresa più aperta, bisognava essere più precisi. fa parte della crescita, dopo 3 anni si tornava a giocare per il vertice contro una squadra costruita per vincere lo scudetto.TECNICAMENTE - Negli ultimi 16 metri tanti errori. Sappiamo quali sono i nostri limiti. Ora bisogna essere bravi a riprendere il lavoro e pensare all'Udinese per riprendere il percorso che ci porterà alla Champions.TROPPO BASSI - Nel primo tempo la partita era bloccata, poi una volta in svantaggio dovevamo essere più aggressivi.VLAHOVIC - Lo ripeto, non è questione di Vlahovic. I ragazzi con poca esperienza nel giocare questo tipo di partite, sono partite diverse.