Le parole di Massimiliano Allegri a Sky Sport:



LA PARTITA - "Ha risposto bene l squadra, chi è entrato è stato un valore aggiunto. Dybala, Kean, Cuadrado, Chiellini, sono molto contento del risultato, andiamo a giocare un trofeo a Roma. Ora dobbiamo pensare al campionato, abbiamo punti da fare, uno scontro diretto con la Fiorentina all'ultima che è la prima antagonista per il quarto posto. Vittoria importante dopo critiche e pressioni, col Bologna ci siamo allungati troppo e li abbiamo fatti giocare. Oggi non è stato così. Nel primo tempo bisognava fare meglio nell'ultimo passaggio per fare il 2 a 0"



COPPA ITALIA - "La prospettiva della stagione non cambia. Alla Juve bisogna capire che tutti gli anni si gioca per vincere. Essere fuori dalla otta scudetto non va bene. L'anno prossimo ci va un approccio migliore e bisogna lottare fino alla fine"



FINALIZZAZIONE - "Più efficaci e più precisi, ma passa anche dalle caratteristiche. Morata fa giocate impensabili e poi magari sbaglia. Vlahovic arrivato a gennaio ha giocato ogni 3 giorni, alla Juve, quando non vengono delle cose si innervosisce. Più gioca e più trova equilibrio, capirà che durante le partite si sbaglia ma non ci si deve innervosire. Ha lottato e fatto bene, deve rimanere sereno"



CENTROCAMPO - "Abbiamo fatto meglio stasera, stiamo lavorando molto. Con me i centrocampisti fanno gol e quest'anno non si riesce, bisogna lavorarci"



CALCIO - "Non si spiega, va giocato. Bisogna capire i momenti"



DYBALA - "Ce lo abbiamo ancora noi, oggi è entrato bene, con lo spirito giusto"