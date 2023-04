Il tecnico dellaMassimilianoha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole:- "Non è certamente una giustificazione. Noi siamo la Juventus e dobbiamo essere abituati a giocare una partita ogni 3 giorni. È semplice. Questo non significa che oggi dovevamo da vincere, ma era una partita da vincere. Perché comunque era una partita che ci permetteva, per la classifica fatta sul campo, di allungare sulle milanesi, mettere l’Inter a 11 punti e il Milan a 9. Così non è stato, quindi facciamo mea culpa".- "Abbiamo perso meritatamente anche se alla fine potevamo pareggiare. Per quanto visto in campo è giusto che abbia vinto il Sassuolo. Domani recuperiamo le energia, da martedì dobbiamo prepararci al meglio per preparare la partita di Lisbona nelle migliori condizioni"."Ci sono diverse variabili. Anche in queste partite qui che ci sta perché dopo uno sforzo del genere non si può pensare con giocatori che vengono da lunghi infortuni e non hanno minutaggio, devono recuperare. Dopo un primo tempo del genere non puoi concedere 4 calci d’angolo dove eravamo a rischio con Perin che ha fatto una bella parata. Su questo bisogna assolutamente migliorare. Inutile piangersi addosso, ma pensare solo a quello che c’è da fare giovedì".COSA NON FUNZIONA- "Dobbiamo fare meglio tecnicamente, passarci la palla meglio. Non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo pensavo la squadra facesse meglio, invece siamo andati in svantaggio. La squadra ha avuto una reazione, i cambi ci hanno aiutato però in quel momento la partita doveva essere sul pari e non sotto. I cambi li avrei fatti lo stesso per cercare di portare a casa la vittoria"."Nicolò deve stare sereno perché sta facendo un’ottima stagione come la sta facendo Miretti come la stanno facendo tutti i ragazzi che hanno giocato. Barbieri ha fatto una bella partita finché è stato in campo. Nel primo tempo era il più libero di tutti di mente, andava, correva. Fagioli deve stare sereno, gli errori ci stanno. Sono passaggi di crescita che è normale che avvengono".