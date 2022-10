Il tecnico dellaMassimilianoha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro il Milan. Queste le sue parole:"Abbiamo preso un gol più che evitabile, su una palla inattiva da calcio d’angolo. Abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico, troppi passaggi e una squadra come la Juve non deve farlo perché poi ti demoralizzi. Il campionato fortunatamente è ancora lungo, ma dobbiamo rammaricarci per i punti persi con le medio-piccole"."In generale abbiamo sbagliato troppi passaggi, e una squadra come la Juventus non può permettersi di farlo"."Cuadrado era ammonito e si era innervosito nell’azione del gol. Ho preferito toglierlo perché magari lo buttavano fuori. Poi abbiamo preso gol e la partita è finita"."Cerchiamo di vincere martedì, poi ci concentriamo sul derby""Alibi non devono essercene, abbiamo fatto 25 minuti bene e poi abbiamo giocato all’indietro e questo non deve esistere. Poi dopo tante occasioni devi trovare il gol".