Massimiliano Allegri, a Sky Sport, ha commentato"Debutto non semplice, venivamo da un momento non facile. Se vinci è tutto facile, se lasci punti è un casino. I ragazzi sono stati bravi, dovevamo fare prima il gol del 2-0, fare meglio in alcune situazioni, migliorare la gestione della palla anche se era buona"."Se mi sono arrabbiato? Eravamo un po' in ritardo sulla pressione in avanti, oggi hanno giocato tre centrocampisti che non erano mai stati insieme. Ci vuole tempo e ci vogliono i risultati. I ragazzi più giocano insieme e più si conoscono"."Ha un motore straordinario, non sa le potenzialità che ha. Quando strappa ti porta via, ha giocato una buona partita. Sono molto contento"."Bilancio? Szczesny ha fatto una buona partita. Una palla più difficile di sabato ha tirato via, una bella parata. La squadra non è che perde valore, o lo fanno i giocatori. Ci sono momenti in cui le cose vanno male. Bisogna pensare ora al campionato, un paio di mesi per rimetterlo in piedi"."Sono cose diverse, Champions e campionato. Giochiamo contro una squadra in forma, insieme da due anni. Momento di grande entusiasmo, con giocatori con buona tecnica. Non aver preso gol è buono, venivamo da 7 partite sempre subendo gol, dal 2 marzo si prendeva gol. Cose positive. Ma dobbiamo essere sempre equilibrati, nelle sconfitte e nelle vittorie".