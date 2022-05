1









Le parole di Massimiliano Allegri a Sky, nel pre partita di Juventus-Venezia:



MIRETTI - "Il ragazzo gioca bene a calcio. Deve stare sereno e giocare la sua partita. Verrà aiutato da tutti anche se non ne ha bisogno, anzi forse sarà lui a dare il suo aiuto agli altri. Speriamo faccia bene , l'importante è che sia sereno e tranquillo"



RAMMARICO PER I PUNTI PERSI - "Persi tanti. A questo punto ci sono un po’ di rimpianti per le cose perse. Ce li abbiamo noi e gli altri, ma oggi dobbiamo concentraci sui punti da fare e fare un altro passo per la Champions contro un Venezia che ha ancora chance per salvarsi"



VLAHOVIC - "Da quando è arrivato a fatto tanti gol, sono contento di quello che sta facendo, ma oggi c’è da fare una grande prestazione di squadra".