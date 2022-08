Le parole di Massimilianoa Sky:ZAKARIA E DI MARIA - "Per Zakaria è solo un crampo, Angel farà gli esami domani ma è un problemino che ha già avuto la scorsa settimana".DOPO IL COOLING BREAK - "Abbiamo avuto dieci minuti in cui abbiamo perso due palle con Locatelli e Zakaria. Il cooling-break mi ha dato la possibilità di riordinare le idee e avere più linee di passaggio. Sarebbe bello fare in modo che gli allenatori potessero scegliere un momento per fermare la partita e dare indicazioni, quello sì".DI MARIA - "La squadra ha fatto una bella prestazione, poi come dico sempre i campioni deliziano il pubblico e ti fanno vincere le partite. Ci sono giocatori che valgono di più di altri. La vita è fatta di categorie, finché non lo capiamo non possiamo parlare di partite di calcio".KOSTIC - "Per adesso credo possa giocare davanti, per fare il terzino deve riuscire a difendere bene. È un giocatore che con le qualità che ha può anche fare il terzino. Una cosa è certa: quando la palla gli arriva la stoppa bene e la dà bene".MERCATO - "Parlare di mercato e di giocatori di altri squadre non mi va. Fino ad adesso sono partiti giocatori importanti e ne sono arrivati altri importanti che hanno fatto bene, così come i ragazzi che sono entrati. Al mercato ci pensa la società, noi dobbiamo solo pensare a lavorare e a fare meglio".