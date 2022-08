Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio contro la Roma. Queste le sue parole:"Non ha cambiato l’inerzia della partita, l’ha cambiata che Mourinho che è molto bravo. Ha tenuto la squadra in partita, noi non l'abbiamo chiusa. Il rischio di prendere gol da palla inattiva c’era. dopo l’1-1 mi sono preoccupato perché già una situazione del genere l’avevamo vissuta con Mourinho al Manchester in Champions dove abbiamo perso 2-1 avendo un sacco di occasioni. dispiace non aver vinto, bisogna migliorare. Oggi era un passaggio importante ,venivamo da una settimana in cui c'erano state molte critiche. Ero preoccupato che le sentissero un po’ invece sono stati molto bravi. Faccio complimenti"."Miretti è bravo: sa smarcarsi e fa i controlli sempre in avanti, è un bel vantaggio. Cuadrado è stato bravo a stare a largo che a venire dentro al campo e creare superiorità numerica"." Kostic ha fatto una partita straordinaria: ha dato intensità. alla fine era un po’ stanco. Dovevamo attaccarli davanti sui cross con quelli dietro. Smalling a un certo punto ha giocato da solo"."Adrien aveva crampi, a livello emotivo ha sofferto il fatto che sembrava dovesse andare via. Era preoccupato venisse contestato. Per le sue caratteristiche ha qualità straordinarie. Se si chiedono cose che non possono fare, allora gli si da un’altra valutazione. Ha fatto una buona partita, ha giocato bene tecnicamente".