Le parole dia Sky:LA PARTITA - "È stata una partita difficile, non è semplice giocare contro il Torino. Sono bravi a palleggiare, nel primo tempo abbiamo sbagliato e gli siamo andati dietro. Nella ripresa, dopo il 2-2, abbiamo avuto la pazienza di aspettare e di colpirli al momento giusto. Questo è stato un segno di maturità che ad inizio anno non avevamo".POGBA - "È entrato bene, così come sono entrati bene Chiesa e De Sciglio. È molto importante, visto che abbiamo tante partite. La squadra oggi ha fatto una buona partita".BARRENECHEA - “Un ragazzo che si muove bene, ha qualità tecniche, si fa trovare sempre in posizione giusta davanti la difesa”PENALIZZAZIONE - “Non mi aspetto nulla, sono cose a cui pensa la società, noi dobbiamo solo fare punti. Stasera dovevamo vincere per raggiungere il Bologna. Poi non bisogna perdere di vista i punti che la squadra ha fatto, compreso l’errore tecnico del Var con la Salernitana. Stasera siamo momentaneamente secondi in classifica, vincere stasera era importante”.MOURINHO – “L’anno scorso non c’ero io, il prossimo lui. Spero non lo squalifichino e che sarà in panchina”.