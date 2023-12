, a Sky Sport, parla così dopo Monza-Juve.- "Sarebbe stato un brutto colpo, l'avremmo assorbito. Ma prendere un gol così, senza subire poco o niente... Potevamo fare il secondo, la squadra ha fatto bene. Bell'approccio. Lavoriamo per migliorare alcune situazioni. Ma quando c'è mentalità di far fatica, soffrire, possiamo solo migliorare".' - "Bisogna lavorarci perché loro aprivano D'Ambrosio, a sinistra nostra non riuscivamo più a uscire. Abbiamo perso palle velocemente, bisogna migliorare, ma la partita è stata buona".- "Sono soddisfatto, c'è un bell'ambiente, nello spogliatoio davvero i ragazzi si mettono a disposizione e questa è la cosa migliore. Vediamo il 2-1, l'esultanza che c'è stata anche altre volte. Serve mantenerlo, migliorarlo, siamo alla quattordicesima. Era a rischio, poi c'è il Napoli. Abbiamo scontri diretti in casa, poi tre in trasferta...".- "Oggi primo tempo bene, il secondo tempo si è un po' appisolato. Si è svegliato al momento giusto. E' importante. Ha un motore diverso, bel gol di testa, sono contento".- "Sono contento, lavoriamo bene con Giuntoli e Manna, con la società, con Scanavino. Lavoriamo bene per far sì che la Juve torni in Champions. Serve lavorare bene, fare fatica, profilo basso. La Juve è sempre la Juve, ha nel dna la programmazione. e desiderare, che è la cosa più importante".