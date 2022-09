Le parole di Massimilianoa Sky:- "Questione psicologica, noi dopo l’uscita di Di Maria e con qualche giocatore mezzo e mezzo abbiamo faticato. Ma nel primo tempo dobbiamo andare sul 2-0, abbiamo sbagliato sul calcio d’angolo del gol e la partita si è capovolta. Aver portato a casa un risultato positivo a Firenze era molto importante, adesso aspettiamo di recuperare gli infortunati e integrare i nuovi acquisti. Aspettando Pogba e Chiesa, dobbiamo stringere i denti".- "È la terza volta che ci capita: quando ti capitano le situazioni per azzannare l’avversario devi uccidere la partita. I dettagli fanno sempre la differenza, anche nel secondo tempo non siamo riusciti a sfruttare potenziali occasioni"- "La squadra stava soffrendo, ho messo Kean al posto di Kostic per avere profondità e ho cercato di mantenere la squadra in ordine. Ho preferito inserire Kean per la sua profondità accanto a Milik".- "PSG? La partita importante della Champions è col Benfica in casa. Ci prepariamo al meglio per Parigi ma le partite più importanti sono Salernitana, Benfica e Monza"- "A calcio ci sa giocare, quando hai a disposizione giocatori forti tecnicamente è tutto più facile. Infatti nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma quando hai l’occasione importante va sfruttata".