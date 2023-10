Le parole di Allegri a Sky:CAPOLISTA - Lo stimolo è quello di battere il Verona, dobbiamo fare una partita di attenzione e tecnica e di grande fisicità perchè loro sono una squadra fisica.IN ATTACCO - Abbiamo recuperato Vlahovic e Chiesa e siamo al completo, ma anche dietro e in mezzo abbiamo buoni giocatori in panchina. Serve una gara di squadra e di gruppo con rispetto per il Verona.SENZA COPPE - Ci sono vantaggi e svantaggi. In questo momento va bene così, cerchiamo di fare il possibile per tornare a giocare le coppe