Le parole dia Sky Sport:POGBA - "Pogba stamattina, mentre faceva la rifinitura, tirando una punizione ha sentito un indurimento. Non ci sarà né giovedì, né domenica. Due gol rimontati? Abbiamo un po' peccato di inesperienza, dopo il 2-0 bastava far passare dieci minuti. Abbiamo preso una ripartenza, non abbiamo fatto fallo... Dopo il 2-1 abbiamo continuato così, prendendo il pareggio. La partita poteva andare in altro modo".CAMBI - "Barrenechea ha fatto un buon primo tempo, ma c'erano i tre ragazzi che avevano fatto in 3 circa 40-50 partite nella Juventus, dopo il 2-0 c'è stata un po' di inesperienza. Bonucci ha preso un colpo, si è fatto male, vediamo cos'ha dagli esami".VLAHOVIC - "Il pubblico è stato meraviglioso, ha giocato bene tecnicamente, ha sbagliato qualche palla ma stai migliorando. Lui è da un anno alla Juve, anche lui deve trovare il suo equilibrio, essere meno frettoloso, negli ultimi 20 minuti ha fatto bene nell'attacco alla palla. Non deve avere fretta ed essere più sereno. Oggi ne ha avute, di occasioni. Miretti gli ha dato una palla meravigliosa, doveva difenderla e calciare in porta. Magari giovedì farà gol e ci farà passare il turno".DE SCIGLIO E BREMER - "Il primo ho deciso di cambiarlo per mettere un colpitore di testa come Gatti, così da essere protetti se alzavano il pallone. Bremer ha un problema con il tendine rotuleo, ha preferito uscire".