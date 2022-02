Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato la sfida di domani contro il Villareal anche ai microfoni di Sky. Queste le parole:



DOMANI - "È una partita complicata, non è un ottavo semplice a differenza di quello che si è scritto e detto".



VILLAREAL - "Il Villarreal viene da un buon momento, ha degli ottimi giocatori e un ottimo allenatore. Sarà una partita tattica e bisogna giocare bene per giocarsi il passaggio del turno. La Juventus sta lavorando per far sì che l’anno prossimo possa essere competitiva per il campionato, mentre in Champions l'obiettivo era passare il turno e l'abbiamo fatto".



VLAHOVIC E ZAKARIA - "Sono arrivati giocatori importanti come Vlahovic e Zakaria: Dusan domani debutta in Champions, io devo proteggerlo perché non tutte le responsabilità possono ricadere su di lui. È un percorso che tutti devono fare".