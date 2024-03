Massimilianoha commentato la sconfitta dellacontro laanche ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: "I ragazzi hanno fatto quello che potevano, abbiamo trovato una buona Lazio e abbiamo sofferto nei primi minuti la loro grande pressione, poi nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo abbiamo avuto tre situazioni favorevoli. Nel secondo tempo l'inizio è stato buono, poi ci siamo abbassati ma la partita era indirizzata sullo 0-0. Il gol subìto a 5 secondi dalla fine era evitabile, ma sono momenti. Dobbiamo fare meglio ma anche rimanere sereni, i ragazzi non devono avere rimpianti perché hanno fatto la partita giusta, bisogna continuare a lavorare. Non sono preoccupato, però sapevo che fino all'ultima giornata non saremmo entrati in, non perché sono profetico o pessimista, ma sono realista, che è completamente diverso".