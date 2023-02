Le parole dia Sky:LA PARTITA - "Questa sera era una match molto delicato, la Fiorentina è una squadra che gioca bene e pressa. Abbiamo avuto una bella reazione, ha avuto anche buone occasioni. Alla fine ci siamo difesi in modo ordinato. Abbiamo rischiato su un paio di mischie, su questo gol che era in fuorigioco come quello di Vlahovic. C’è solo da ringraziare i ragazzi, non è semplice avere riassettato la testa quando di tolgono 15 punti e ne hai fatti 44 un po’ ci va la testa. Il fatto che ci diamo mini obiettivi ci aiuta".CAMBI - "Ad un certo punto ho spostato Chiesa da una parte per metterlo in condizione di giocare uno contro uno con Biraghi perché avevamo un po’ di superiorità numerica da quella parte. Nel secondo tempo la squadra si è difesa n modo ordinato. Abbiamo giocato martedì e quindi ad istanza di 4 giorni c’è bisogno di forze fresche, in quel momento non avevamo più la forza di ripartire, potevamo ripartire solo con uno dei giocatori. E quindi c’era bisogno di difendere in modo ordinato".IN DIFESA - "Quando vedi che la squadra non aveva più la forza di andare ti devi difendere nel modo più ordinato possibile, sapendo che loro avevano messo due centravanti, alzavano questa palla. I ragazzi sono stati molto bravi nella fase difensiva"EUROPA LEAGUE - "Una Juventus che deve cercare di vincere la prima partita, è un doppio scontro diretto. In Europa le partite non sono facile, il Nantes se non sbaglio ha vinto le ultime due partite. E’ tornata al gol ed è una squadra fisica come tutte le squadre francesi"GOL ANNULLATI - "Meno male Wenger è una persona intelligente e capisce il calcio. Credo sia una cosa giusta tornare alla luce, non si può annullare un gol per un capello, bisogna rasarli tutti…E l’altro per un gomito. Su quelle norme lì bisogna andare a cambiare secondo me".