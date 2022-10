Le parole dia Sky Sport:LA PARTITA - "I ragazzi sono stati molto bravi perché queste partite sono a rischio. Dopo un mese che non vinci magari hai voglia di strafare. Ho chiesto una partita di grande compattezza, ho chiesto di non innervosirsi se la partita non si sbloccava all’inizio e che piano piano le cose sarebbero andate meglio. Siamo stati molto bravi, c’è grande spirito da parte di tutti. E’ un piccolo passetto. Non ci sembrava vero dopo un mese che non vincevamo la partita con la pausa in mezzo è stata lunga. Ora bisogna preparare la partita di mercoledì che non è facile".ENTUSIASMO - "C’è stato più spazio, fisicamente siamo cresciuti, sugli spazi è più facile giocare. I ragazzi sono stati bravi. Poi bisogna essere bravi noi a riportare entusiasmo. E’ normale che dopo un mese che non vinci c'è un po’ di delusione e di amarezza. E’ anche vero che noi ci mettiamo tutto l’impegno possibile con grande passione per riportare la Juve a vincere, dopo 9 anni non è semplice. Ci sono squadre che restano tanti anni fuori dalla Champions. Ci vuole un attimo di pazienza e rientrare un po’ nell’ordine delle idee. Questo può creare più entusiasmo in futuro".SQUADRA - "Paredes ha giocato tante partite, è arrivato e non aveva mai giocato al Psg, la condizione era precaria. Cuadrado é rientrato 48 ore fa e ho preferito farlo recuperare. Abbiamo una partita ogni 3 giorni, fortunatamente sono rientrati Alex Sandro, Rabiot e Locatelli e posso girarli un po’. Mercoledì avrò Di Maria. Un passetto alla volta bisogna farlo. Non è questione di usato sicuro, ma di avere compattezza e giocare con giocatori a disposizione".MILIK - "Sono entusiasta di lui, come di tutti i giocatori che sanno giocare a calcio, stoppano e passano bene palla, sono bravi a smarcarsi. Fa tutto questo e aiuta Dusan, ha fatto una buona partita soprattutto quando le azioni si sono svolte in velocità, su questo è straordinario".