Massimilianoa Sky:VITTORIA- "Stiamo crescendo e stiamo trovando l'equilibrio che ci deve nelle partite. Stiamo capendo quando alzarci a pressare e quando difendere. Oggi questo è stato importante, poi si deve migliorare"."Ci manca un po', potevamo prendere gol in un paio di situazioni ma è stato un buon test, non ci siamo disordinati"."Più giocano insieme e si conoscono. Anche Milik e Kean hanno fatto bene. Ora abbia due partite in tre giorni, ci servono tutti. Dobbiamo mantenere spirito e voglia di arrivare a risultati importanti attraverso tutti"."Più giochi insieme più è facile conoscersi. Bisogna fare questo. Ci saranno magari cali di condizione e cambi. Tutti devono essere pronti"."Solido, conosce il campionato italiano rispetto a Weah che deve conoscerlo. Sono ottimi cambi Weah e Cambiaso. Kostic è affidabile. Non è facile giocare alla Juventus"."Sono contento soprattutto perchè c'era una bella atmosfera, la squadra ha bisogno del supporto dei tifosi e oggi sono stati straordinari"."Dobbiamo arrivare nelle prime quattro, non possiamo giocare la Champions ed è un danno. Dobbiamo essere bravi un pezzo alla volta"."Mi da molto fastidio, ora dovrò vedere molte partite".