Le parole di Allegri a Sky Sport:



MORATA - "Alvaro sta facendo bene, dà una mano, non giocare spalle alla porta è un vantaggio"



COSA MANCA - "Bisogna migliorare come gioco, non ci dobbiamo impigrire, ci sono menti della partita dove devi difendere e lì bisogna fare una difesa diversa, Vlahovic deve allungare e far correre loro verso la loro porta. Ora pensiamo all'Atalanta, uno scontro diretto. Le tre davanti sono lontane, dobbiamo pensare al quarto posto"



IPOTESI SCUDETTO - "La realtà è che siamo lontani, potenzialmente l'Inter è a 11 punti. Pensiamo a domenica e poi vediamo cosa succede. Stasera si è visto dove dobbiamo crescere, dopo l'1 a 0 bisogna chiudere la partita, invece abbiamo fatto un passo indietro"



VLAHOVIC - "CI sono stati dei passaggi, abbiamo ripreso solidità, una cosa importante da portare avanti. Con Vlahovic, che segna, siamo più sereni. Se la squadra pensa di non poter segnare hai sempre paura che se prendi gol non riesci a vincere"