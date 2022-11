Il tecnico dellaMassimilianoha presentato la sfida di domani sera contro il Paris Saint Germain ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:"Nessuna emergenza. Siamo una buona squadra di giocatori che hanno voglia di mettersi all’altezza del PSG. È una vigilia strana, per la prima volta abbiamo l’obiettivo dell’Europa League"."Ieri ho parlato con Nicolò, mi è sembrato molto equilibrato dopo Lecce. Ascolta i consigli, anche se a lui non servono. Contro il PSG sarà un bel test per chi andrà in campo, servirà una partita straordinaria. Sarà un bellissimo test e una grande partita di calcio".