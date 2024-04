Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo Juventus-Milan: "Sensazioni positive, abbiamo fatto una buona partita, loro sono un po' calati, noi abbiamo preso fiducia. E' mancato il risultato""Abbiamo un gruppo di preparatori che prepara bene la gara e se la squadra finisce meglio il secondo tempo vuol dire che è stato fatto un bel lavoro""I cambi diventano determinanti in questo momento, si abbassano i ritmi e serve gente che spacchi la partita. ""Oggi avevamo cercato di mettere Yildiz e Cambiaso tra le righe, abbiamo sbagliato troppo tecnicamente. Poi normale che con Chiesa largo da una parte abbiamo fatto bene.""Il calcio è bello perché è strano, inspiegabile, non abbiamo rimpianti per il girone di ritorno, si sono accavallate situazioni negative ma l'importante è rimanere in piedi ed arrivare all'obiettivo.""Può essere un crocevia ma poi abbiamo due partite in casa, Domenica sarà sicuramente una bella partita."