Le parole dia Sky:LA PARTITA - "Sapevamo delle difficoltà, la Roma non prendeva gol da 5 partite in casa, abbiamo concesso questo tiro, bravo Mancini ma potevamo difendere meglio. Poi abbiamo sbagliato diverse situazioni, non un bel primo tempo ma abbiamo avuto l'occasione di Rabiot.".TATTICA - "Sapevamo che giocare contro la Roma, loro giocano così. Sta dentro, aspetta l'episodio ed è stato così. Noi dovevamo solo fare il gol, poi potevamo fare meglio, anche nell'ultima palla di Danilo".ALEX SANDRO - "Non stava bene e l'ho tolto. Leo ha fatto bene, come Paredes, Chiesa, Paul".CHIESA - "Sapevamo che la Roma nel secondo tempo avrebbe concesso di più, su questo bisognava far lavorare i centrocampisti centrali. Il gol non era nelle previsioni, i cambi ci avrebbero dato una mano come è stato".KEAN - "Ha sbagliato, prenderà una grossa multa. Quando si gioca a calcio in una squadra tutti hanno responsabilità. In questo momento sbagliare non é concepibile. Quello che è successo alla Juve non è mai successo nella storia del calcio mondiale. Ho visto i ragazzi negli spogliatoi erano delusi, amareggiati, qualcuno piangeva. Uno sforzo importante per i ragazzi anche se da fuori non sembra così. L'obiettivo è arrivare tra le prime 4, al momento siamo secondi. Così avremo fatto il nostro dovere. Se no se uno guarda questa classifica si deprime".