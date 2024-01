Le parole dia Sky:- "Sono contento del risultato e della prestazione, abbiamo giocato una partita matura. Abbiamo rischiato nelle ripartenze, Szczesny straordinario".- "Non so dove possiamo arrivare, importante vincere per allontanare la quinta. Vlahovic è scresciuto molto, era sereno e non nervoso, su questo sono molto contento come di tutta la squadra. Uno spirito straordinario, godiamoci la vittoria e da domani pensiamo al Lecce".– “Sono dispiaciuto, il calcio italiano perde un allenatore importante per quello che ha fatto, alla Roma un lavoro straordinario. Fuori sembra tutto facile, ma lo dimostrano i risultati. Dispiaciuto anche per il rapporto che abbiamo e gli faccio in bocca al lupo. Anche a De Rossi che è all’inizio della carriera”.