Le parole dia Sky:JUVE-LAZIO - "Bella partita sotto tutti i punti contro un’ottima Lazio che palleggia e gioca molto bene in verticale e ha tanta tecnica. Abbiam concesso due tiri solo nel finale, infatti mi stavo arrabbiando se prendevamo gol. Però la squadra ha fatto bene. Nell’ultimo periodo i ragazzi hanno regalato delle vittorie, il merito è loro. Però non abbiamo fatto ancora niente perché dal 4 gennaio inizia la seconda parte della stagione. Essere lì è un bene. Speravo di arrivare a questa sosta con 4-5 punti di ritardo sulla quarta e invece siamo in una buona posizione".NAPOLI - "Sta facendo un campionato a parte e quindi momentaneamente è così. Poi vediamo quando si riparte. Nel calcio in una settimana può cambiare tutto".JUVE DOPO LA SOSTA - "Una Juve dove ci sono questi giovani che ci daranno ancora di più. Quelli che rientreranno daranno esperienza, tecnica e forza. Avremo una partita ogni 3 giorni e quindi più ne ho a disposizione e meglio è. Con le 5 sostituzioni le partite all’ultima mezzora cambiano. Stasera è la conferma di quello che è successo nelle partite precedenti perché i cambi hanno mantenuto alto il livello tecnico e l’hanno addirittura aumentato. Quando gli altri calano un po’ avere questa gestione della palla diventa fondamentale. Se quelli che entrano entrano male mettono in condizione la squadra di andare in difficoltà"LA RISPOSTA ALLE CRITICHE - "Non so. Le spiegazioni che dai oggi nel calcio domani non contano più perché cambia tutto. Conta solo lavorare, cercare di fare bene e vincere le partite. Ci sono momenti in cui le vinci magari giocando meno bene, altre bene, fare la fase difensiva come fatta dalla Juve stasera che non era facile. C’è solo da continuare a lavorare. Per il resto a volte sento dire tante cose, ma parlano solo per sentito dire. Quando non sei all’interno è difficile".LE SCELTE - "non sono pentito, ci sono state delle scelte. Poi non rientra Pogba, non rientra Chiesa, si fa male Paredes. Fortunatamente ho dei giovani che all’inizio tenevamo in rosa – Miretti aveva già giocato l’anno scorso, Fagioli è stata una piacevole sorpresa soprattutto a livello difensivo e forza nelle gambe, Iling lo stesso, Gatti ha fatto bene…a volte le cose vengono per caso. Questa è adesso la Juventus. All’inizio c’erano giocatori diversi, Di Maria stava bene. Vedendo ora dici “si poteva far prima”, ma prima non si poteva fare. Le cose non andavano bene nemmeno prima col 3-5-2. In Champions non abbiamo fatto bene, in campionato tranne qualche passaggio a vuoto abbiamo sempre fatto qualcosa".