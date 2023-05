Ai microfoni di SkySport Massimilianoha parlato dopo la gara contro il Lecce. Le sue parole:"Il suo infortunio è una brutta notizia. Per lui e noi in una giornata in cui siamo tornati a vincere ad un mese dall’ultima volta. Stava bene e stava facendo una buona gara. Gli auguro di tornare il più breve tempo possibile in campo. E’ normale che la riabilitazione sarà molto lunga"."Fai gol ma non chiudi le partite. Noi tra oggi e Bologna abbiamo sprecato molto. A Bologna abbiamo pareggiato, oggi per fortuna siamo stati bravi a portarla a casa. Abbiamo rischiato, il Lecce è una buona squadra, calcia bene angoli e punizioni. Abbiamo difeso bene sulle palle inattive, una volta ha tolto palla Bonucci da uno del Lecce che poteva essere gol, un’altra ha fatto un intervento meraviglioso. Purtroppo su questo possiamo migliorare. Non possiamo giocare senza pensare che gli altri non tirino mai in porta"."Su quelle occasioni lì bisogna segnare per forza, nei momenti in cui la squadra avversaria perde di lucidità e ordine, devi cercare di infilzarla"."Sono felice, ho parlato ieri con Paul. Da giocatore mi ha detto, giustamente, che si sentiva pronto, ma se lo fosse lo metterei dall’inizio ma non è possibile. Sono contento dei minuti che ha fatto. E’ stata per lui un’annata maledetta e quindi bisogna che lavori per cercare di migliorare la condizione e avere più minutaggio. In questo momento della stagione con 5 cambi anche chi gioca 30 minuti diventa terminante"."In questo momento siamo a 10 punti dalla Champions. Domenica è uno snodo importante perché ci sono gli scontri diretti. Dipende dai risultati che vengono fuori".